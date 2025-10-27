Envision Energy hat auf seinem Tech Day in Peking die skalierbare Energiespeicherplattform Gen 8 vorgestellt. Die neue Generation soll mit höherer Energiedichte, modularer Bauweise und geringeren Betriebskosten den Einsatz von Großspeichersystemen flexibler und wirtschaftlicher machen. Mit der Gen 8 führt Envision Energy (Envision) eine weiterentwickelte Plattform ein, die auf dem modularen Design der Vorgängergenerationen aufbaut. Sie kombiniert die hohe Energiedichte der neuen 750+ Amperestunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
