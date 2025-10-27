Bayer erhält in den USA die Zulassung für sein Menopause-Medikament Elinzanetant. Doch an der Börse verliert die Aktie an Wert, obwohl die Nachricht für Aufwind sorgen könnte.Wirkstoff startet in den USA, Aktie reagiert negativ Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für Elinzanetant erhalten. Das Medikament soll unter dem Markennamen Lynkuet zur Behandlung starker Hitzewallungen während der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.