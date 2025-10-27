Kornelius Purps (antea): Fed: Zinsen runter und das Ende von QT

24.10.2025 -

Fed: Zinsen runter und das Ende von QT

Oh Schreck, der Scheck ist weg. Die Bundesbank hat sich mit der Kreditwirtschaft darauf geeinigt, die Möglichkeit, mit Schecks zu bezahlen, zum Jahresende 2027 einzustellen. Weiterhin verwendet werden darf die Maßeinheit "im Scheckkartenformat" sowie die Politik der "Scheckbuchdiplomatie". Auch in den USA wird demnächst etwas abgeschafft, das mit Geld zu tun hat. Nein, nicht der Dollar, aber das Dollarliquiditätsentzugsinstrument namens "Quantitative Tightening". Was es damit auf sich hat und weshalb sich das positiv auf Aktienkurse auswirken könnte - darum dreht es sich in der heutigen CONCLUSIO.