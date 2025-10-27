Vancouver, BC - 27. Oktober 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) freut sich, seinen zweiten Verkauf in den Vereinigten Staaten bekannt zu geben, der einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Expansion des Unternehmens in den wachsenden US-amerikanischen Energiespeichermarkt darstellt.

Ein Energiespeichersystem (ESS) mit 209 Kilowattstunden (kWh) wird an einen Kunden im Südosten der Vereinigten Staaten geliefert, um vor Ort für Bauarbeiten Strom bereitzustellen. Durch den Ersatz herkömmlicher Dieselgeneratoren liefert das System sauberere, leisere und effizientere Energie, wodurch Kraftstoffverbrauch, Emissionen und Betriebskosten gesenkt und gleichzeitig Zuverlässigkeit und verfügbare Betriebszeiten verbessert werden.

"Diese jüngste Bereitstellung in den USA ist Ausdruck der steigenden Nachfrage nach unseren sauberen, leistungsstarken Energielösungen", sagte Paul Dickson, CEO von Energy Plug Technologies. "Die Kunden erkennen, dass Batteriespeicherung nicht nur Vorteile für die Nachhaltigkeit bietet, sondern auch messbare Einsparungen und eine bessere Betriebskontrolle ermöglicht."

Entscheidende Vorteile der ESS-Technologie von Energy Plug:

- Deutliche Senkung des Kraftstoffverbrauchs und der Betriebskosten

- Niedrigere Treibhausgasemissionen und minimale Lärmemissionen

- Zuverlässige, stabile Stromversorgung für anspruchsvolle Anwendungen

- Geringerer Wartungsaufwand und längere Lebensdauer der Geräte

Energy Plug baut seine Präsenz in Nordamerika weiter aus, während die Industrie auf sauberere und resilientere Energiesysteme umstellt.

Über Energy Plug Technologies

Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) entwickelt und integriert moderne Batterie-Energiespeichersysteme, die sauberere und widerstandsfähigere Energielösungen für Versorgungsunternehmen, Industrien und Gemeinden in allen Teilen der Welt ermöglichen.

