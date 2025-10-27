Die Umstellung des Spotmarktes auf 15-Minuten-Intervalle am 1. Oktober 2025 verändert bereits jetzt die wirtschaftliche Dynamik der Batteriespeicher in Europa: Der französische Speicher-Spezialist Storio Energy verzeichnet einen Anstieg der Erträge im Arbitrage-Geschäft von 20 Prozent. Von pv magazine energy storage Seit dem 1. Oktober 2025 werden die Preise auf dem Day-Ahead-Markt für Strom nicht mehr stündlich, sondern in 15-Minuten-Intervallen ermittelt. Der französische Speicher-Spezialist Storio Energy hat die Auswirkungen dieser Änderung auf die Erträge aus Arbitrage-Geschäften mit Batterien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
