Die Umstellung des Spotmarktes auf 15-Minuten-Intervalle am 1. Oktober 2025 verändert bereits jetzt die wirtschaftliche Dynamik der Batteriespeicher in Europa: Der französische Speicher-Spezialist Storio Energy verzeichnet einen Anstieg der Erträge im Arbitrage-Geschäft von 20 Prozent. Von pv magazine energy storage Seit dem 1. Oktober 2025 werden die Preise auf dem Day-Ahead-Markt für Strom nicht mehr stündlich, sondern in 15-Minuten-Intervallen ermittelt. Der französische Speicher-Spezialist Storio Energy hat die Auswirkungen dieser Änderung auf die Erträge aus Arbitrage-Geschäften mit Batterien ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.