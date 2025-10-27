Der Höhenflug von Wegovy und Ozempic könnte bald ins Stocken geraten. Das befürchtet das Analysehaus Jefferies - und stuft die Bewertung von Novo Nordisk auf Unterperform. Das neue Kursziel verheißt nichts Gutes. Die dänische Pharma-Ikone Novo Nordisk steuert auf einen heiklen Einschnitt zu: Ab 2031/32 laufen die wichtigsten Patente auf Semaglutid aus. Und ohne schützenden "Burggraben" bei der Produktion droht eine Welle von Generika-Konkurrenz. Bisher galt Novo Nordisk als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
