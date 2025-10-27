Ein neues Gutachten des Energieberatungsunternehmens Consentec zeigt: Der flexible Betrieb von Wärmepumpen kann Stromnetze stabilisieren und Energiekosten senken. Voraussetzung sind dynamische Netzentgelte und ein schneller Ausbau der Smart-Meter-Infrastruktur. Wärmepumpen gewinnen an Bedeutung - und stellen das Stromnetz vor neue AufgabenMit dem wachsenden Anteil an Wärmepumpen steigen auch die Anforderungen an das Stromnetz. Erstmals ist die Wärmepumpe in diesem Jahr die meistverkaufte Heizungstechnik. ...

