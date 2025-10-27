Unsere letzte Kommentierung zur RWE-Aktie überschrieben am 15. Oktober mit "Aktie vor Mega-Kaufsignal".Zum damaligen Zeitpunkt übersprang die Aktie den markanten Widerstandsbereich von 40 Euro und nahm die zentrale Widerstandszone um 43 Euro ins Visier. Das Kaufsignal, das sich mit dem Ausbruch über die 40 Euro installierte, entfaltete zunächst auch seine Wirkung. Alles schien auf einen Test der 43 Euro hinauszulaufen, doch der Schwächeanfall ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.