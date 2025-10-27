Unsere letzte Kommentierung zur RWE-Aktie überschrieben am 15. Oktober mit "Aktie vor Mega-Kaufsignal".Zum damaligen Zeitpunkt übersprang die Aktie den markanten Widerstandsbereich von 40 Euro und nahm die zentrale Widerstandszone um 43 Euro ins Visier. Das Kaufsignal, das sich mit dem Ausbruch über die 40 Euro installierte, entfaltete zunächst auch seine Wirkung. Alles schien auf einen Test der 43 Euro hinauszulaufen, doch der Schwächeanfall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de