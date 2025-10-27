New York - Entspannungssignale im Zollstreit zwischen den USA und China haben am Montag den Rekordlauf der US-Börsen befeuert. Insbesondere Technologiewerte legten zu, wie sich auch an den deutlichen Kursgewinnen der sieben grössten und bedeutendsten US-Techaktien, der «glorreichen Sieben», zeigte. Der Dow Jones Industrial erklomm zum Handelsstart ein Rekordhoch bei 47.532 Punkten, bevor er wieder etwas zurückkam. Zuletzt gewann der bekannteste Wall-Street-Index ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab