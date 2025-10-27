Zürich - Die aktuellen Ergebnisse des Swiss Software Industry Survey SSIS der Universität Bern liegen vor. Der SSIS liefert verlässliche Kennzahlen zur Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung der Schweizer Softwareindustrie. Zusätzlich setzt die Studie jedes Jahr einen thematischen Schwerpunkt. Im Zentrum der diesjährigen Ausgabe steht die Arbeitswelt im Wandel. Sie untersucht, wie die Schweizer Softwarebranche Arbeit organisiert und neue Formen der Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab