Trotz der Liefersperre Chinas gegen den Chip-Hersteller Nexperia läuft die Produktion bei Volkswagen weiter. Doch Konzernchef Oliver Blume warnt vor den Folgen der Chipkrise und fordert in einem Interview politische Lösungen. Europas Autoindustrie stehe vor einer gefährlichen Abhängigkeit von China.VW hat den drohenden Produktionsstopp in letzter Minute abgewendet. Nach Chinas Blockade von Nexperia-Chips, die rund 40 Prozent des europäischen Angebots Standardchipabdecken, hatten die Autobauer Alarm ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.