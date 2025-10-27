Der Smartphone-Chipgigant Qualcomm wagt den Sprung in ein neues Terrain. Mit innovativen KI-Beschleunigern will der Konzern ab 2026 im lukrativen Rechenzentrumsgeschäft mitmischen. Die Konkurrenz ist gewaltig, doch das Unternehmen aus San Diego setzt auf revolutionäre Speichertechnologie und aggressive Preise. Die Aktie legt einen kräftigen Kurssprung aufs Parkett.Qualcomm steigt in den Markt für KI-Beschleuniger ein und fordert damit die Platzhirsche Nvidia und AMD heraus. Das von Cristiano Amon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
