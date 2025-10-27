Gläubigerabstimmung Mitte November

Die PANDION AG lädt die Inhaber ihrer 5,50%-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN DE000A289YC5) zu einer Abstimmung ohne Versammlung ein. Im Zeitraum vom 17. bis 19. November 2025 sollen die Gläubiger über eine zweieinhalbjährige Verlängerung der Laufzeit bis zum 5. August 2028 sowie angepasste Konditionen entscheiden. Vorgesehen sind unter anderem eine Erhöhung des Zinssatzes auf 8,00 % p.a., halbjährliche Zinszahlungen, eine vierteljährliche Finanzberichterstattung, halbjährliche Investorenkonferenzen sowie eine vorzeitige Teilrückzahlung von 10 % des Nennbetrags zum 31. Dezember 2027.

Die geplante Anpassung ist Teil eines umfassenden Finanzierungskonzepts zur Stabilisierung der Liquidität und zur Neustrukturierung der Kapitalbasis des Unternehmens. ...

