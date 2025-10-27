© Foto: Sebastian Gollnow/dpa - dpa-Bildfunk

Die UBS sieht das Ende des US-Anlage-Hypes nahen. Die Schweizer Bank empfiehlt, jetzt in in asiatische Werte, hochwertige Anleihen und Gold umzuschichten.Die UBS rät Anlegern, sich nicht allein auf den Höhenflug der US-Börsen zu verlassen. Zwar erwartet die Schweizer Großbank, dass der Bullenmarkt in den Vereinigten Staaten dank niedriger Zinsen, stabiler Gewinne und anhaltender Investitionen in Künstliche Intelligenz weiterläuft. Doch sie warnt vor überzogenen Bewertungen und geopolitischen Risiken. "US-Aktien können weiter steigen, aber langfristig zählt vor allem Diversifikation", erklärte die UBS in einer Mitteilung. Besonders in Asien, bei hochwertigen Anleihen und Gold sieht die Bank …