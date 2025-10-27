Keurig Dr Pepper hebt seine Jahresziele nach starkem Quartal an. Die Aktie legt zu. Im Fokus steht jetzt die Übernahme von JDE Peet's, die Anleger zugleich begeistert und beunruhigt.Die Aktie von Keurig Dr Pepper hat am Montag zugelegt, nachdem der Getränkekonzern seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Das Unternehmen rechnet 2025 nun mit einem konstanten Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich. Zuvor war lediglich ein Plus im mittleren einstelligen Bereich erwartet worden, berichtet Bloomberg. Im dritten Quartal erzielte Keurig Dr Pepper einen Umsatz von 4,3 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 4,1 Milliarden US-Dollar …

