Maintal, 27. Oktober 2025 Im Rahmen der Arbeiten an der Aufstellung der Zwischenmitteilung zum 3. Quartal der NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3) wurde auf Grund eines verpflichtenden Werthaltigkeitstests ein nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf auf den Goodwill der Region EMEA in Höhe von insgesamt rund 50 Millionen EUR identifiziert. Der Wertberichtigungsbedarf ist im Wesentlichen auf veränderte Umsatzannahmen in der Region EMEA für die kommenden Geschäftsjahre zurückzuführen. Der Wertberichtigungsbedarf wird sich im Konzernergebnis nach Steuern entsprechend auswirken, führt aber nicht zu einem Liquiditätsabfluss.
Die Prognose für den Konzernumsatz sowie die bereinigte EBIT-Marge* im Geschäftsjahr 2025 ist von der Wertberichtigung nicht betroffen und gilt unverändert fort.
Die Abschlussarbeiten dauern noch an. Das Unternehmen veröffentlicht die Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2025 am 04. November 2025.
* Die NORMA Group bereinigt zur operativen Steuerung der Gesellschaft bestimmte Aufwendungen. Details zu den Bereinigungen finden Sie auf Seite 83 des Geschäftsberichts 2024.
Kontakt:
Sebastian Lehmann
VP Investor Relations & Corporate Social Responsibility
E-Mail: Sebastian.Lehmann@normagroup.com
Tel.: +49 (0)6181 - 6102 741
