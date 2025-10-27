DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 23
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 23
München (pta000/27.10.2025/17:02 UTC+1)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 26. Oktober 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 194.449 Stamm- und 97.394 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 20.10.2025 368 80,3398 AQUIS (AQEU) 20.10.2025 3.949 80,3715 CBOE Europe (CEUX) 20.10.2025 561 80,3425 Turquoise (TQEX) 20.10.2025 3.589 80,2860 Xetra 21.10.2025 211 81,1241 AQUIS (AQEU) 21.10.2025 2.907 80,9759 CBOE Europe (CEUX) 21.10.2025 880 80,9285 Turquoise (TQEX) 21.10.2025 2.276 80,9581 Xetra 22.10.2025 11.561 80,0217 AQUIS (AQEU) 22.10.2025 45.211 80,1045 CBOE Europe (CEUX) 22.10.2025 10.687 80,1168 Turquoise (TQEX) 22.10.2025 65.273 80,1025 Xetra 23.10.2025 1.992 80,5050 AQUIS (AQEU) 23.10.2025 8.567 80,4880 CBOE Europe (CEUX) 23.10.2025 2.307 80,5860 Turquoise (TQEX) 23.10.2025 9.558 80,5039 Xetra 24.10.2025 628 80,7513 AQUIS (AQEU) 24.10.2025 8.715 80,7245 CBOE Europe (CEUX) 24.10.2025 2.566 80,7184 Turquoise (TQEX) 24.10.2025 12.643 80,7216 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 20.10.2025 764 74,9781 AQUIS (AQEU) 20.10.2025 6.821 74,8389 CBOE Europe (CEUX) 20.10.2025 944 74,5751 Turquoise (TQEX) 20.10.2025 20.007 74,7727 Xetra 21.10.2025 5.700 75,1665 CBOE Europe (CEUX) 21.10.2025 562 75,1211 Turquoise (TQEX) 21.10.2025 11.816 75,1174 Xetra 22.10.2025 393 74,4006 AQUIS (AQEU) 22.10.2025 6.624 74,2463 CBOE Europe (CEUX) 22.10.2025 870 74,1543 Turquoise (TQEX) 22.10.2025 19.757 74,3217 Xetra 23.10.2025 154 74,7968 AQUIS (AQEU) 23.10.2025 3.223 74,6853 CBOE Europe (CEUX) 23.10.2025 725 74,8406 Turquoise (TQEX) 23.10.2025 9.889 74,6925 Xetra 24.10.2025 158 75,0595 AQUIS (AQEU) 24.10.2025 3.351 74,9988 CBOE Europe (CEUX) 24.10.2025 709 74,8520 Turquoise (TQEX) 24.10.2025 4.927 74,9087 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
