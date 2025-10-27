Anzeige
Mehr »
Montag, 27.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Automatisierung ist das neue Gold: Telescope Innovations erfindet Entdeckung von Medizin & Materialien neu!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
27.10.25 | 17:37
81,52 Euro
+0,44 % +0,36
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
81,4681,7217:54
81,4681,7217:54
Dow Jones News
27.10.2025 17:33 Uhr
175 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 23

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 23

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 23

München (pta000/27.10.2025/17:02 UTC+1)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 26. Oktober 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 194.449 Stamm- und 97.394 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
20.10.2025  368                 80,3398                  AQUIS (AQEU) 
20.10.2025  3.949                80,3715                  CBOE Europe (CEUX) 
20.10.2025  561                 80,3425                  Turquoise (TQEX) 
20.10.2025  3.589                80,2860                  Xetra 
21.10.2025  211                 81,1241                  AQUIS (AQEU) 
21.10.2025  2.907                80,9759                  CBOE Europe (CEUX) 
21.10.2025  880                 80,9285                  Turquoise (TQEX) 
21.10.2025  2.276                80,9581                  Xetra 
22.10.2025  11.561                80,0217                  AQUIS (AQEU) 
22.10.2025  45.211                80,1045                  CBOE Europe (CEUX) 
22.10.2025  10.687                80,1168                  Turquoise (TQEX) 
22.10.2025  65.273                80,1025                  Xetra 
23.10.2025  1.992                80,5050                  AQUIS (AQEU) 
23.10.2025  8.567                80,4880                  CBOE Europe (CEUX) 
23.10.2025  2.307                80,5860                  Turquoise (TQEX) 
23.10.2025  9.558                80,5039                  Xetra 
24.10.2025  628                 80,7513                  AQUIS (AQEU) 
24.10.2025  8.715                80,7245                  CBOE Europe (CEUX) 
24.10.2025  2.566                80,7184                  Turquoise (TQEX) 
24.10.2025  12.643                80,7216                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
20.10.2025  764                 74,9781                  AQUIS (AQEU) 
20.10.2025  6.821                74,8389                  CBOE Europe (CEUX) 
20.10.2025  944                 74,5751                  Turquoise (TQEX) 
20.10.2025  20.007                74,7727                  Xetra 
21.10.2025  5.700                75,1665                  CBOE Europe (CEUX) 
21.10.2025  562                 75,1211                  Turquoise (TQEX) 
21.10.2025  11.816                75,1174                  Xetra 
22.10.2025  393                 74,4006                  AQUIS (AQEU) 
22.10.2025  6.624                74,2463                  CBOE Europe (CEUX) 
22.10.2025  870                 74,1543                  Turquoise (TQEX) 
22.10.2025  19.757                74,3217                  Xetra 
23.10.2025  154                 74,7968                  AQUIS (AQEU) 
23.10.2025  3.223                74,6853                  CBOE Europe (CEUX) 
23.10.2025  725                 74,8406                  Turquoise (TQEX) 
23.10.2025  9.889                74,6925                  Xetra 
24.10.2025  158                 75,0595                  AQUIS (AQEU) 
24.10.2025  3.351                74,9988                  CBOE Europe (CEUX) 
24.10.2025  709                 74,8520                  Turquoise (TQEX) 
24.10.2025  4.927                74,9087                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761580920101 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 12:02 ET (16:02 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.