Die Botschaft von Tesla-Aufsichtsratschefin Robyn Denholm ist unmissverständlich. Zahlt das fast eine Billion schwere Vergütungspaket an Elon Musk oder riskiert den Untergang des Konzerns. Vor der Abstimmung nächste Woche eskaliert der Streit um die astronomische Summe. Kritiker sprechen von Erpressung, Denholm von überlebenswichtiger Motivation.Robyn Denholm macht Druck. In einem Brief an die Aktionäre fordert die Aufsichtsratschefin von Tesla die Zustimmung zu einem beispiellosen Vergütungspaket ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.