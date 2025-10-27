Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt den Rückwärtsgang eingelegt - und das trotz Entspannungssignalen im Zollstreit zwischen den USA und China. Die Anleger hätten sich in einer Woche mit Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie vielen Unternehmenszahlen nicht weit vorgewagt, hiess es im Handel. Ein Belastungsfaktor für den hiesigen Markt waren zudem Abgaben bei den beiden Pharmaschwergewichten. ...

