Paris/London/Zürich - Die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China hat am Montag einigen europäischen Aktienindizes zu Rekordständen verholfen. So sprang der EuroStoxx 50 erstmals über die Marke von 5.700 Punkten und schloss nur knapp unter seiner Bestmarke. Zusätzliche Unterstützung kam am Nachmittag, als sich auch in den USA die Rekordjagd vom Freitag an Wall Street und Nasdaq fortsetzte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab