Zug - Die GM3 Technologies AG, ein in der Schweiz ansässiges Bitcoin-Mining- und Infrastrukturunternehmen, ist - soweit bekannt - das erste Unternehmen weltweit, das seine Aktien direkt auf dem Bitcoin-Netzwerk über das Taproot-Assets-Protokoll tokenisiert hat. Zum ersten Mal in der Geschichte können Investoren rechtlich anerkannte Unternehmensanteile - ausgegeben nach Schweizer Aktienrecht als registerbasierte Wertrechte (Art. 973d ff. OR) - direkt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.