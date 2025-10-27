© Foto: Nati Harnik - picture alliance / APWährend viele Aktien weit über ihren historischen Bewertungsmaßstäben notieren, liegt bei Coca-Cola eine Unterbewertung und damit Aufwärtspotenzial vor. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Coca-Cola Der gegenwärtige Aktienmarkt ist einer der teuersten aller Zeiten. Gemessen am sogenannten Shiller-KGV, benannt nach dem gleichnamigen Wirtschaftsnobelpreisträger, waren Wertpapiere nur auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase noch teurer. Wird hingegen der Buffett-Indikator betrachtet, welcher das Verhältnis aus Marktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen und Wirtschaftsleistung misst, ist der Aktienmarkt schon jetzt so teuer wie noch nie zuvor in der modernen Finanzgeschichte. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE