Während viele Aktien weit über ihren historischen Bewertungsmaßstäben notieren, liegt bei Coca-Cola eine Unterbewertung und damit Aufwärtspotenzial vor. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Coca-Cola Der gegenwärtige Aktienmarkt ist einer der teuersten aller Zeiten. Gemessen am sogenannten Shiller-KGV, benannt nach dem gleichnamigen Wirtschaftsnobelpreisträger, waren Wertpapiere nur auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase noch teurer. Wird hingegen der Buffett-Indikator betrachtet, welcher das Verhältnis aus Marktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen und Wirtschaftsleistung misst, ist der Aktienmarkt schon jetzt so teuer wie noch nie zuvor in der modernen Finanzgeschichte. …