Schock für Anleger des Halbleiterzulieferers. Nach einem schwachen dritten Quartal kassiert Suss die Jahresprognose. Die Margen brechen ein, die Gründe sind vielfältig. Die Aktie verliert auf Tradegate fast 20 Prozent. Eine schnelle Erholung ist nicht in Sicht.Der Halbleiterzulieferer Suss senkt nach einem überraschend schwachen Quartal seine Erwartungen an das Gesamtjahr. Die Bruttomarge werde 2025 bei 35 bis 37 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Bisher hatte Suss jeweils ...

