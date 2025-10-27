Der DAX-Konzern überrascht die Analysten mit einem unerwartet starken dritten Quartal. Trotz gesunkener Volatilität und sinkender Zinsen zeigt sich das Geschäftsmodell robust. Das Management gibt sich selbstbewusst - und die Aktie reagiert positiv auf die Nachrichten.Die Deutsche Börse sieht sich nach einem überraschend guten Geschäft im Sommer auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Trotz geringerer Schwankungen an den Aktienmärkten entfiel auf die Anteilseigner im dritten Quartal ein Gewinn von 473 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
