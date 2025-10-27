Europa will aufholen - und die Telekom prescht vor. Gemeinsam mit Chipgigant Nvidia plant der Bonner Konzern angeblich ein milliardenschweres Rechenzentrum in Deutschland. SAP wird als Großkunde gehandelt. Doch reicht das Projekt aus, um im globalen KI-Rennen gegen die USA und China mitzuhalten?Die Deutsche Telekom und Nvidia wollen gemeinsam ein Rechenzentrum für Künstliche Intelligenz in München errichten, so ein Bericht von Bloomberg. Das Investitionsvolumen beträgt eine Milliarde Euro, beide ...Den vollständigen Artikel lesen ...
