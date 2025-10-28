DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AURUBIS - Aurubis-Chef Toralf Haag warnt vor einem zunehmend schwierigen Investitionsumfeld in Deutschland. "Die USA bauen, Europa diskutiert", sagte der Chef des Kupferproduzenten dem Handelsblatt. In den USA sei die Genehmigungslage deutlich verlässlicher. Behörden unterstützten Industrieprojekte, "weil sie Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen". Haag führt Europas größten Kupferhersteller durch den Umbau. Mehr als 70 Prozent der geplanten Wachstumsinvestitionen von 1,7 Milliarden Euro seien bereits umgesetzt. (Handelsblatt)

ERGO - Die deutsche Versicherungsindustrie steht nach Einschätzung von Ergo-Deutschlandchef Oliver Willmes in allen Segmenten vor großen Herausforderungen. "Es wird deutlich anspruchsvoller, die Risiken des Lebens zu versichern", sagte der Manager, der seit Jahresanfang das Deutschlandgeschäft des Versicherers leitet, im Handelsblatt-Gespräch. Um die Versicherbarkeit langfristig möglich zu machen, brauche die Branche "vor allem technische Exzellenz und mehr Kosteneffizienz". Daneben sei eine noch stärkere Zusammenarbeit von Versicherern, Versicherungsnehmern und Staat notwendig. (Handelsblatt)

