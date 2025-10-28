NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Sie habe nach den Quartalszahlen der Bank nur geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen vorgenommen, schrieb Delphine Lee am Montagabend./rob/gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: IT0005239360

