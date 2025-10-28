© Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

Die Anteile des Energieversorgers RWE haben sich zuletzt auf ein neues Jahreshoch gesteigert. Doch weitere Kursgewinne sind alles andere als garantiert. RWE: Überzeugende Performance, ... Mit einem Plus von 40,4 Prozent blickt die Aktie von RWE auf ein bislang starkes Börsenjahr zurück. Damit konnte der deutsche Leitindex DAX, der sich seit dem Jahreswechsel um 22,1 Prozent gesteigert hat, deutlich outperformt werden, wenngleich sich die Essener dem direkten Mitbewerber E.ON (+42,9 Prozent) knapp geschlagen geben müssen. Zum Kursanstieg der Anteile hat beigetragen, dass der rasche Ausbau von Datenzentren auch hierzulande zu einer höheren Stromnachfrage führen dürfte - ungeachtet der …