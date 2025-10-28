SUSS MicroTec SE, führend in Halbleiteranlagen und Prozesslösungen, meldet gestern Abend Ernüchterndes. "Vorläufige Geschäftszahlen von SUSS für das dritte Quartal 2025 deutlich unterhalb der Markterwartung - Prognose für die Bruttomarge und die EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 reduziert.", so heisst es in einer ad-hoc, … die offensichtlich das Zeug hat den Kurs der SUSS Microtec Aktie, die sich in den letzten Wochen wieder schön erholt hatte, wieder auf talfahrt zu schicken. Meldung um 18:47 Uhr und prompte reaktion auf Tradegate - bis 22.00 Uhr fiel der Kurs des TecDAX-Wertes auf 28,92 EUR - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...