EQS-News: Symrise AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Pressemitteilung
Geschäftsentwicklung Q3 2025
-
Holzminden, 28. Oktober 2025
Die Symrise AG, ein weltweit führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Inhaltsstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen, hat ihre ONE Symrise Strategie weiter konsequent umgesetzt, um profitables Wachstum voranzutreiben, und die ONE SYM Transformation beschleunigt fortgeführt. Symrise erzielte trotz des anhaltend herausfordernden globalen Umfelds ein organisches Umsatzwachstum.
Im dritten Quartal 2025 erzielte Symrise ein organisches Umsatzwachstum von 1,4 %. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten in Höhe von 54 Mio. € ergab sich ein Umsatz in Berichtswährung von 1.223 Mio. €. Hohe Vergleichswerte aus dem Vorjahr gleichen eine gefüllte Projektpipeline und dynamische Projektvitalität mit ausgewählten Kunden in Schlüsselmärkten aus. Auf Neunmonatsbasis erzielte Symrise einen Umsatz von 3.776 Mio. €, was einem organischen Anstieg von 2,6 % entspricht.
Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, kommentierte: "Unsere Transformation nimmt weiter an Fahrt auf und beschleunigt unsere Anstrengungen, das nächste Kapitel von Symrise zu gestalten. Wir treffen klare Entscheidungen darüber, wo wir weiter Unternehmenswerte schaffen können - mit Fokus auf Wachstumschancen, differenzierte Innovation und eine effiziente Lieferkette. Dazu gehört auch ein optimiertes Vertriebs- und Marketingmodell, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten.
Während des dritten Quartals haben wir uns darauf konzentriert, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können, um Symrise noch besser und stärker zu positionieren. Die anhaltenden makroökonomischen und geopolitischen Herausforderungen dämpften die Marktdynamik. Die Verbrauchernachfrage in verschiedenen Absatzmärkten verlief verhaltend, auch beeinflusst durch steigende Zölle und somit höhere Kosten für Endverbraucher, das wird sich in naher Zukunft nicht umkehren. Vor diesem Hintergrund haben wir die Prognose für das organische Umsatzwachstum von unserer bisherigen Erwartung von 3,0 % bis 5,0 % auf eine Spanne von 2,3 % bis 3,3 % angepasst.
Bei der Umsetzung unserer ONE Symrise-Strategie, die durch die mehrjährige ONE SYM Transformation erreicht werden soll, konzentrieren wir uns insbesondere auf profitables Wachstum und einen hohen Business Free Cashflow. Ich danke unseren weltweit 13.000 Symriserinnen und Symrisern für die fokussierte Umsetzung unserer Transformation, die planmäßig voranschreitet."
Q3 2025 Umsatzentwicklung der Segmente
Taste, Nutrition & Health
Das Segment Taste, Nutrition & Health erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 1,2 %. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten in Höhe von 37 Mio. € belief sich der Segmentumsatz in Berichtswährung auf 750 Mio. € (Q3 2024: 777 Mio. €). Auf Neunmonatsbasis erzielte das Segment einen Umsatz von 2.314 Mio. €, was einem organischen Anstieg von 2,6 % entspricht.
Scent & Care
Das Segment Scent & Care erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 1,7 %. Gute Zuwächse im Geschäftsbereich Fragrance konnten eine schwächere Nachfrage bei Aroma Molecules nur teilweise ausgleichen. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Währungseffekten betrug der Segmentumsatz in Berichtswährung 473 Mio. € (Q3 2024: 481 Mio. €). Auf Neunmonatsbasis erzielte das Segment einen Umsatz von 1.462 Mio. €, was einem organischen Anstieg von 2,5 % entspricht.
ONE SYM Transformation Update
Symrise beschleunigt seine Anstrengungen rund um die ONE SYM-Transformation, ein unternehmensweites Veränderungsprogramm, das insbesondere die Portfoliooptimierung und Effizienzsteigerung beinhaltet. Für das Jahr 2025 plant Symrise Kosteneinsparungen in Höhe von 40 Mio. €, wobei 30 Mio. € bereits bis Ende September 2025 realisiert wurden. Die Effizienzgewinne werden teilweise in Talente, Digitalisierung und Innovation reinvestiert, um das langfristige, profitable Wachstum voranzutreiben.
Im Einklang mit den im ersten Halbjahr 2025 angekündigten Maßnahmen steuert Symrise sein Portfolio proaktiv. Der eingeleitete Prozess der Evaluierung strategischer Alternativen für Terpeninhaltsstoffen schreitet planmäßig voran.
Im dritten Quartal hat Symrise wichtige Führungspositionen besetzt, um die Umsetzung der ONE Symrise Strategie und die ONE SYM Transformation zu unterstützen.
Erfolgreiche Platzierung einer Anleihe über 800 Mio. Euro
Im September hat Symrise erstmalig eine Anleihe mit einem Instrumentenrating in Höhe von 800 Mio. €, einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 3,25 % erfolgreich begeben. Die Erlöse werden im Wesentlichen für die vorzeitige Refinanzierung von Fälligkeiten verwendet.
Darüber hinaus erhielt Symrise im dritten Quartal erstmals Investment-Grade-Ratings von S&P Global (BBB+) und Moody's (Baa1) - beide mit stabilem Ausblick.
Ziele 2025
Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen aktualisiert der Konzern seine Jahresprognose:
Symrise bekräftigt seine mittelfristigen Ziele für 2028 und strebt ein organisches Wachstum von 5 % bis 7 % (CAGR), eine EBITDA-Marge zwischen 21 % und 23 % und einen Business Free Cashflow in Prozent des Umsatzes von mehr als 14 % an.
Auf der Symrise Webseite veröffentlicht eine Präsentation (engl.) ergänzend zu der Pressemeldung: https://www.symrise.com/investors/financial-results/.
Über Symrise:
Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 5 Mrd. € im Geschäftsjahr 2024 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, Nord- sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more…
www.symrise.com
28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)5531 90 0
|E-Mail:
|ir@symrise.com
|Internet:
|www.symrise.com
|ISIN:
|DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704
|WKN:
|SYM999
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2219348
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2219348 28.10.2025 CET/CEST