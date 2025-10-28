In der Europäischen Union ist die Zahl der neu zugelassenen Pkw im September deutlich gestiegen. Laut dem Branchenverband Acea wurden in diesem Monat 888.672 Fahrzeuge erstmals zugelassen - ein Plus von 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit verzeichnete der europäische Automarkt nach neun Monaten ein leichtes Wachstum: Mit insgesamt 8,06 Millionen Neuzulassungen liegt das Niveau 0,9 Prozent über dem des Vorjahreszeitraums.Der Marktanteil batterieelektrischer Fahrzeuge blieb mit 16,1 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
