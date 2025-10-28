Die Volkswagen-Batteriesparte PowerCo soll laut einem spanischen Medienbericht planen, erst im Juli 2027 mit der Serienproduktion in seiner Batteriefabrik in Sagunt nahe Valencia zu beginnen. Die für 2026 geplante Fertigung der E-Kleinwagen in Spanien ist aber wohl nicht gefährdet. Die derzeitige operative Planung von PowerCo sieht offenbar derzeit vor, erst im Juli 2027 mit der Auslieferung von Batteriezellen aus dem spanischen Werk im Großraum ...

