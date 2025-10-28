Der Dax sucht noch immer nach einer klaren Richtung. Noch immer bewegt sich der deutsche Leitindex in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Nach unten will der Index noch nicht, aber nach oben kann er offensichtlich auch nicht. Die Begeisterung über die vermeintlichen Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China hält sich nach wie vor in Grenzen. Die Anspannung im Hinblick auf die US-Leitzinsentscheidung der Fed am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...