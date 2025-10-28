Die Lage der SAP-Aktie ist komplex - eine ausführliche Analyse legt Chancen und Risiken dar SAP überzeugt im dritten Quartal 2025 mit starkem Cloud-Wachstum, verfehlt jedoch die Umsatzerwartungen. Während Analysten gemischte Reaktionen zeigen, sendet die charttechnische Lage widersprüchliche Signale für die Aktie. Die neuesten Geschäftszahlen von SAP Die SAP SE (ISIN DE0007164600) hat am 22. Oktober 2025 ihre Geschäftszahlen für das 3. Quartal veröffentlicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE