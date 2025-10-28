© Foto: Mark Lennihan/AP +++ dpa-Bildfunk +++

Amazon streicht Tausende Stellen und startet damit den größten Stellenabbau seiner Geschichte. Der Konzern setzt auf Kostendisziplin und KI. Den Aktionären gefällt das: Die Aktie legt nachbörslich leicht zu. Amazon steht vor dem größten Jobabbau seiner Unternehmensgeschichte. Wie Insider dem US-Nachrichtensender CNBC verrieten, will der Tech-Gigant bereits am Dienstag damit beginnen, Tausende Angestellte per E-Mail über ihre Entlassung zu informieren. Insgesamt sollen rund 30.000 Stellen im globalen Unternehmensbereich gestrichen werden - ein massiver Einschnitt, der sich durch nahezu alle Geschäftsbereiche zieht. Der Konzern, der weltweit mehr als 1,5 Millionen Beschäftigte zählt, ist …