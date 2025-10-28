Das Solardach besteht aus einem Modul mit 300 Watt Leistung, das sich durch ein ausfahrbares Element auf 500 Watt erweitern lässt. Das Photovoltaik-System soll eine zusätzliche Reichweite von bis zu 3. 000 Kilometern ermöglichen. von pv magazine Global Der japanische Autobauer Nissan Motor Corporation hat angekündigt, auf der kommenden Japan Mobility Show 2025 einen Prototypen seines Elektroautos Sakura Kei mit Photovoltaik-Dach vorzustellen. Der 3,40 mal 1,50 Meter messende Sakura war dem Unternehmen zufolge nach seiner Markteinführung drei Jahre in Folge das meistverkaufte Elektrofahrzeug in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland