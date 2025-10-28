Zürich - Der US-Dollar hat am Dienstag und damit einen Tag vor der Leitzinsentscheidung in den USA leicht nachgegeben zu Euro und Franken. Am Markt wird allgemein eine weitere Zinssenkung durch das Fed um 25 Basispunkte erwartet. Am Nachmittag rückt laut Händlern nochmals das Konsumentenvertrauen des Conference Board in den Fokus. «Und hier gilt: Bad news are good news», denn das würde die Erwartung sinkender Zinsen stützen», sagte ein Börsianer. ...

