Dynamische Stromtarife können die Energiekosten in Haushalten erheblich senken. Eine Studie der Neon Neue Energieökonomik GmbH im Auftrag der Naturstrom AG zeigt: Besonders Halter:innen von Elektroautos und Nutzer:innen von Wärmepumpen profitieren. In Kombination mit variablen Netzentgelten lassen sich Einsparungen von bis zu 82 Prozent erzielen. E-Autos sparen am meistenDas größte Potenzial für dynamische Stromtarife sehen die Studienautor:innen der Neon Neue Energieökonomik bei Elektroautos. Wer ...

