Am 22. September 2024 hat sich der scheidende Commerzbank-Chef Manfred Knof mit Unicredit-Chef Andrea Orcel getroffen. Die geheimnisumwitterte Zusammenkunft sorgt für helle Aufregung in der Frankfurter Bank. Denn Knof hatte sich mit Orcel getroffen, ohne dass jemand in der Bank davon wusste, und nur zwei Wochen, nachdem die italienische Großbank bei den Frankfurtern eingestiegen war. Zu dem Treffen existieren außerdem widersprüchliche Darstellungen. Der Commerzbank-Aufsichtsrat fordert Aufklärung. ...

