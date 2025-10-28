Zürich - Der Fondsverwalter Procimmo hat die im Juli angekündigte und vor rund drei Wochen genauer umschriebene Kapitalerhöhung für den Immobilienfonds «Procimmo Real Estate SICAV - Industrial» abgeschlossen. Dabei seien 144,5 Millionen Franken aufgenommen worden, teilte der Fondsverwalter Procimmo SA am Dienstag mit. Geplant war die Aufnahme von «rund 145 Millionen». Die Liberierung der Aktien wird am 31. Oktober 2025 erfolgen. Die Mittel aus der ...

