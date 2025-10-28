Zürich - Mit dem EY Entrepreneur Of The Year Award 2025 hat das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY in der Schweiz zum 28. Mal innovative und engagierte Unternehmerpersönlichkeiten ausgezeichnet. Im Rahmen der feierlichen Gala im Kursaal Bern wurden am Abend des 17. Oktober die Preisträger in den drei Kategorien «Scale-up Leaders», «Visionary Entrepreneurs» und «Entrepreneurs in Family Business» geehrt. Zu den Gewinnern zählt Luc Burnier von nu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab