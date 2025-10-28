DJ PTA-AFR: MVV Energie AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Mannheim (pta000/28.10.2025/09:39 UTC+1) - MVV Energie AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.10.2025 - 31.03.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.mvv.de/investoren Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Bericht: Konzernabschluss 2026 Berichtszeitraum: 01.10.2025 - 30.09.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.mvv.de/investoren Veröffentlichungsdatum: 10.12.2026
