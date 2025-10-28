Anzeige
Dienstag, 28.10.2025
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
WKN: A0H52F | ISIN: DE000A0H52F5 | Ticker-Symbol: MVV1
Xetra
27.10.25 | 17:36
30,600 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Versorger
Aktienmarkt
Prime Standard
Dow Jones News
28.10.2025 10:15 Uhr
149 Leser
PTA-AFR: MVV Energie AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: MVV Energie AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

MVV Energie AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Mannheim (pta000/28.10.2025/09:39 UTC+1) - MVV Energie AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.10.2025 - 31.03.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.mvv.de/investoren Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Bericht: Konzernabschluss 2026 Berichtszeitraum: 01.10.2025 - 30.09.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.mvv.de/investoren Veröffentlichungsdatum: 10.12.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      MVV Energie AG 
           Luisenring 49 
           68159 Mannheim 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Frank Nagel 
Tel.:         +49 621 290 2692 
E-Mail:        f.nagel@mvv.de 
Website:       www.mvv.de 
ISIN(s):       DE000A0H52F5 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           München, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761640740112 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 04:39 ET (08:39 GMT)

© 2025 Dow Jones News
