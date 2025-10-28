Im Forschungsprojekt GreenGridGuard haben die Infineon Technologies Bipolar GmbH, die Technische Universität Dresden und das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS ein neues Schutzkonzept für IGBT/SiC-Wechselrichter entwickelt. Es schaltet bei Kurzschluss in unter einer Millisekunde ab und erhöht die Sicherheit moderner Systeme für erneuerbare Energien. Fehler in modernen Energiesystemen können extreme Kurzschlussströme erzeugen. Klassische Abschalteinrichtungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
