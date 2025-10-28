LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Equal Weight" belassen. Enttäuschende Quartalszahlen und die Prognosesenkung seien ein Rückschlag, gerade angesichts der jüngsten Kurserholung, schrieb Alex Sloane am Dienstagmorgen. Preisdruck im Bereich Aroma Molecules bleibe die größte Bremse./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000SYM9999

