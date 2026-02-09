EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.02.2026 / 16:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 1. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 02. Februar 2026 bis einschließlich 06. Februar 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 161.143 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der

erworbenen Aktien Anteil am

Grundkapital Gewichteter Durchschnitts

-preis (in EUR) Erworbenes Volumen

(in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 02.02.2026 3.133 0,00% 70,7725 221.730 AQEU 02.02.2026 8.565 0,01% 70,8085 606.475 CEUX 02.02.2026 5.725 0,00% 70,7365 404.966 TQEX 02.02.2026 14.377 0,01% 70,7866 1.017.699 XETA 03.02.2026 1.687 0,00% 69,3273 116.955 AQEU 03.02.2026 7.147 0,01% 69,2343 494.818 CEUX 03.02.2026 1.373 0,00% 69,3310 95.191 TQEX 03.02.2026 25.793 0,02% 69,2165 1.785.301 XETA 04.02.2026 511 0,00% 72,1867 36.887 AQEU 04.02.2026 2.108 0,00% 72,2030 152.204 CEUX 04.02.2026 375 0,00% 71,6474 26.868 TQEX 04.02.2026 24.418 0,02% 72,3325 1.766.215 XETA 05.02.2026 208 0,00% 73,0849 15.202 AQEU 05.02.2026 6.276 0,00% 72,9712 457.967 CEUX 05.02.2026 1.325 0,00% 73,0207 96.752 TQEX 05.02.2026 24.822 0,02% 72,9705 1.811.274 XETA 06.02.2026 1.432 0,00% 73,3675 105.062 AQEU 06.02.2026 4.124 0,00% 73,2610 302.128 CEUX 06.02.2026 2.560 0,00% 73,2396 187.493 TQEX 06.02.2026 25.184 0,02% 73,3442 1.847.100 XETA Gesamt 161.143 0,12% 71,6649 11.548.289

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms bis einschließlich dem 06. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 161.143 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 9. Februar 2026

Symrise AG

Der Vorstand