Die Aktie von Evotec ist wieder verstärkt in den Anlegerfokus gerückt. Von dem Tief im September mit 5,80 € konnte sie sich deutlich erholen. Am Dienstag steht sie aktuell bei 7,10 €. Nimmt der Kurs jetzt wieder Fahrt auf? Meilensteinzahlungen erhalten Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (BMS) erhielt das Hamburger Unternehmen eine Zahlung von 25 Millionen US$. Damit sollen weitere gemeinsame Projekte vorangetrieben ...

