Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001) hat ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt. Der Wafer-Hersteller erwartet weiterhin einen Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr. Allerdings präzisierte das Unternehmen die Guidance für die EBITDA-Marge auf 22 bis 24 Prozent nach zuvor 21 bis 25 Prozent. Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten verlief im Rahmen der kommunizierten Erwartungen. Der Umsatz lag mit 975,1 Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau von 1.052,2 Millionen Euro. Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 300,3 Millionen Euro nach 329,1 Millionen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.