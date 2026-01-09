Wir stufen Siltronic auf HALTEN herab, da die jüngste Stärke des Aktienkurses den Abstand zu unserem fairen Wert verringert hat. Während der Optimismus hinsichtlich Engpässen in der Speicherlieferkette die Stimmung unterstützt hat, zeigt sich dies bisher nicht in einer signifikanten Kundenbindung, da die Bestände weiterhin auf hohem Niveau verharren. Power bleibt der größte Hemmfaktor, da die anhaltende Schwäche in den Endmärkten Automobil und Industrie die Erholung und den Abbau der Bestände weiter hinauszögert. Gleichzeitig sorgen höhere als zunächst erwartete Herstellungskosten (COGS), Abschreibungen und Zinsen, die mit der Aufstockung von FabNext und einer erhöhten Schuldenlast verbunden sind, für einen erheblichen Druck auf die mittelfristigen Margen. Angesichts der Tatsache, dass die Bewertung nun ein ausgewogeneres Risiko-Rendite-Verhältnis impliziert, bei dem das Upside auf der Stärke der Nachfrage basiert, die sich in signifikanten Volumina niederschlägt, während die Abwärtsrisiken eher auf Timing, mittelfristigen Margendruck und Währungsrisiken ausgerichtet sind, senken wir unser Kursziel auf 53,50 EUR von zuvor 57,50 EUR und ziehen uns zunächst zurück, bis sich die Sichtbarkeit verbessert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag





