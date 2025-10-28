Während viele Restaurantketten stagnieren, scheint Texas Roadhouse unaufhaltsam zu wachsen - eine neue Filiale nach der anderen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|149,35
|150,20
|11:29
|149,30
|150,15
|11:11
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:18
|Texas Roadhouse: Das sieht immer besser aus
|Während viele Restaurantketten stagnieren, scheint Texas Roadhouse unaufhaltsam zu wachsen - eine neue Filiale nach der anderen Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|09.10.
|Texas Roadhouse, Inc. to Announce Third Quarter Earnings on November 6, 2025
|18.09.
|Better Growth Stock to Buy Now: Chipotle or Texas Roadhouse?
|05.09.
|Why Texas Roadhouse Stock Slipped Today
|04.09.
|Texas Roadhouse Stock: A Deep Dive Into Analyst Perspectives (10 Ratings)
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|TEXAS ROADHOUSE INC
|149,55
|-0,30 %