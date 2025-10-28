The Mobility House Solutions erweitert sein Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot um eine Funktion zur dynamischen Tarifoptimierung. Damit können Unternehmen ihre Elektroflotten künftig gezielt dann laden, wenn Strom an der Börse besonders günstig ist - und so ihre Energiekosten um bis zu 30 Prozent senken. Intelligentes Lademanagement für E-Flotten als Schlüssel zur WirtschaftlichkeitMit ChargePilot steuert The Mobility House Solutions seit Jahren Ladeprozesse für E-Fahrzeuge bedarfsgerecht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver